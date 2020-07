Disperso da oltre 24 ore, ricerche in corso per un ragazzo di 23 anni

A Trieste è in corso una vasta operazione di ricerca di un ragazzo di 23 anni disperso da ieri 21 luglio. Non avendolo visto rientrare a casa, i parenti hanno dato l'allarme e la macchina dei soccorsi si è messa in moto dalle 17 di ieri pomeriggio. Le ricerche si concentrano sia in città (sul campo ci sono le forze dell'ordine) sia nella zona della rotonda del Boschetto. Alle 20:30 è stato allestito proprio qui un comando operativo dei Vigili del fuoco. Sul posto anche gli esperti del nucleo di Topografia Applicata al Soccorso.

Secondo alcune segnalazioni, il ragazzo avrebbe un'altezza di 1 metro e 90 centimetri, capelli castani e occhi azzurri. Al momento della scomparsa avrebbe indossato una maglietta nera e dei pantalocini mimetici. Le celle telefoniche della zona di monte Fiascone, nei pressi dell'università, hanno agganciato il segnale del suo cellulare.







Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery