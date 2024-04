Scontro tra Fedriga e Anpi, il Pd sostiene Rizzetto: "Messaggio travisato"

TRIESTE - Il Pd di Trieste si schiera a fianco della presidente dell’Anpi di Padova Floriana Rizzetto dopo che il presidente Fedriga ha definito "inaccettabili" le sue dichiarazioni durante la cerimonia del 25 aprile. Secondo la segretaria del Pd provinciale Maria Luisa Paglia, il messaggio di Rizzetto "è stato probabilmente travisato e lo condividiamo come Partito Democratico perché si proietta verso la costruzione di un’Europa unita, senza più confini o filo spinato, senza respingimenti per coloro che scappano da guerre e persecuzioni, in cerca di un loro 25 aprile di speranza e democrazia".

La presidente dell'Anpi di Padova aveva dichiarato in quell'occasione che "anche le complesse vicende del confine orientale continuano a essere strumentalizzate per portare acqua alla propria parte politica spesso con autentiche manipolazioni di quanto è stato". Parole che, per Fedriga, "sminuiscono il tema delle foibe e si rivelano umilianti nei confronti delle sofferenze patite da un'intera comunità".

Così Maria Luisa Paglia: "La presidente dell’Anpi ha definito “complesse” le vicende del confine orientale e che non meritano riduzionismo da parte di nessuno. A chi, da rappresentante delle istituzioni, parla di riduzionismo, replichiamo che dire che sui conflitti del passato ci sono forze politiche che speculano non è riduzionismo, tranne per chi, da esponente politico, si sente tirato in causa, evidentemente".

"La Resistenza - continua Paglia - non è solo un importante fatto storico, ma costituisce memoria vivente, attiva ed educante, in quanto da questo movimento di persone e idee hanno preso forma quelle Istituzioni che garantiscono oggi la convivenza dei cittadini in libertà anche con la coesistenza di opinioni diverse". L'esponente del Pd fa quindi riferimento, come "modello migliore", all'incontro tra i due presidenti, ribadito in occasione del conferimento della laurea honoris causa a entrambi da parte dell’Università di Trieste, dove "è stata ribadita la necessità di costruire un percorso sulla base degli elementi che ci uniscono e non che ci dividono, per continuare a costruire un cammino di pace per le nostre terre".