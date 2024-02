Scontro tra auto e scooter in via Giulia: una persona a Cattinara

TRIESTE - Uno schianto tra un'auto e uno scooter si è verificato in via Giulia intersezione via dei Bonomo intorno alle 19 di oggi, giovedì 1 febbraio. Ferito è sbalzato per due metri l'uomo alla guida del mezzo a due ruote, trasportato poi all'ospedale di Cattinara dal personale del 118 con l'ambulanza. Ha riportato traumi agli arti inferiori e le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche l'automedica. Attivate le forze dell'ordine.