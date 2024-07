Scooter colpito da una portiera di un'auto parcheggiata, ferita una donna

TRIESTE - Incidente questa mattina, intorno alle 10.40, in via Piccardi all'altezza del civico 18, quasi in corrispondenza dell'incrocio con via Gambini. Coinvolti una Suzuki Liana, all'interno della quale c'era un uomo di 39 anni, rimasto illeso, e uno scooter Kymco People guidato da una donna di 49 anni, soccorsa dai sanitari del 118. La Suzuki era parcheggiata sulla destra in via Piccardi con l'uomo che ha aperto la portiera senza rendersi conto che stava sopraggiungendo il ciclomotore. La quarantanovenne è quindi caduta, senza comunque riportare particolari danni. Sul posto, oltre ai sanitari, anche una pattuglia della polizia locale.