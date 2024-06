Scooter contro auto in via dell'Istria, settantreenne a Cattinara

TRIESTE - Intorno alle 15 di oggi pomeriggio in via dell'Istria, è avvenuto uno scontro tra uno scooter e un'auto. La dinamica dell'incidente non è chiara. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un uomo settantreenne, andato a finire contro la vettura. Non è chiaro se l'incidente è avvenuto per un malore. Sul posto la polizia di Stato e i sanitari del 118, con ambulanza e automedica. L'uomo ha riportato un trauma cranico, toracico e addominale ed è stato trasportato a Cattinara in codice giallo. E' in rianimazione e osservazione per le varie lesioni toraciche, addominali e cerebrali ma non è in pericolo di vita.