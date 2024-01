"Beccato" su uno scooter rubato: denunciato 18enne

TRIESTE - Viaggiano su uno scooter rubato, vengono fermati dalla polizia locale e poi si dileguano a piedi. Il conducente, 18enne, viene identificato e denunciato, mentre il passeggero viene identificato da successive indagini. E' successo qualche giorno fa: il personale del nucleo operativo territoriale stava effettuando un posto di controllo in piazza dell’Ospitale e ha notato un motociclo con a bordo due persone. Una volta intimato l’alt, il conducente ha accostato ma, subito dopo, entrambi i ragazzi sono fuggiti di corsa. Sono stati quindi inseguiti dagli agenti che, nel frattempo, hanno diramato alla sala operativa una nota di rintraccio.

Il passeggero è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce, mentre il conducente del mezzo (Z.S., cittadino kosovaro del 2005) è stato raggiunto poco dopo. E' risultato che il veicolo era stato sottratto al legittimo proprietario qualche giorno prima e, di conseguenza, Z.S. è stato accompagnato nella caserma San Sebastiano per accertamenti. Sentito il pm di turno, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e, da successive indagini del nucleo di polizia giudiziaria, grazie alle telecamere situate nella zona, è stato identificato anche il passeggero. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.