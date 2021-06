Scooter rubato nella notte in via dell'Istria: l'appello della proprietaria (SEGNALAZIONE)

Uno scooter è stato rubato la notte tra l'11 e il 12 giugno in via dell'Istria: si tratta di un piaggio Skipper 125 blu e grigio. Il fatto è successo all'altezza dell'incrocio con via Valmaura. L'appello della proprietaria, che ha sporto regolare denuncia la mattina stessa: "Se qualcuno l'avesse visto è pregato di avvertire le autorità. L'abbiamo visto venerdì mattina, poi il giorno seguente non c'era più - spiega la propritaria -. La zona è piuttosto trafficata, quindi devono averlo rubato di notte anche se non ne abbiamo la certezza. Naturalmente con la fine del coprifuoco i furti aumentano, e non solo in zona".