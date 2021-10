Scooter si schianta all’alba in via Costalunga: gravissima una 21enne

Bruttissimo incidente in via Costalunga questa mattina presto intorno alle sei: uno scooter si è schiantato contro un muro e una ragazza 21enne è stata trovata in condizioni gravissime con un importante trauma cranico, con lei anche il proprietario del mezzo, rimasto ferito in modo meno grave. Al momento dei soccorsi la ragazza sarebbe stata trovata senza il casco addosso. La complessa dinamica dell'incidente, ancora tutta da chiarire, è al vaglio della Polizia Stradale. Sul posto il personale sanitario del 118, che ha portato la ragazza all'ospedale di Cattinara in codice rosso.