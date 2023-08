Incidente a Gorizia: giovane scooterista ancora grave in rianimazione

TRIESTE - Sono gravi le condizioni del 17enne che nella serata di ieri, 16 agosto, è rimasto vittima di un incidente in via Gregoric a Gorizia. Il giovane, che a seguito del sinistro ha riportato un trauma cranico toracino e addominale con lesioni gravissime, è stato operato nella notte a Cattinara. Attualmente è in prognosi riservata in rianimazione.

L'incidente si è verificato intorno alle 20:30, quando lo scooterista ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è rovinato a terra. Inizialmente trasportato al pronto soccorso di Gorizia, è stato successivamente elitrasportato a Cattinara.