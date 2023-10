Psoriasi e dermatite atopica, al Maggiore due giornate di screening dermatologici gratuiti

TRIESTE - Due Campagne di screening a Trieste presso l’AOU Ospedale Maggiore, con lo scopo di promuovere la diagnosi e di aiutare i pazienti adulti che soffrono di psoriasi e dermatite atopica attraverso appuntamenti gratuiti su prenotazione con lo scopo di aiutarli nella diagnosi e nella corretta gestione della malattia. La psoriasi e la dermatite atopica costituiscono le principali malattie infiammatorie croniche della pelle. In Italia soffrono di psoriasi quasi due milioni di persone e circa l’8 e il 10 percento della popolazione adulta presenta problemi di dermatite atopica. Essendo patologie che spesso coinvolgono parti visibili del corpo, l’impatto sulla qualità della vita dei pazienti affetti è elevato con ricadute sulla vita personale e sociale. I medici dermatologi della SC Clinica Dermatologica e MST di Trieste e di Gorizia, diretta dalla Professoressa Iris Zalaudek, saranno a disposizione per consulti dermatologici gratuiti su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ecco il calendario e le modalità di prenotazione: Giovedì 26 Ottobre i consulti dermatologici gratuiti sulla psoriasi della Campagna “Psoriasi? Informarsi è curarsi”, promossa da APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) Per le prenotazioni contattare il numero dedicato 345 7686815 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 Giovedì 9 Novembre sarà la volta della Campagna dedicata ai pazienti che soffrono di dermatite atopica, in collaborazione con ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) “Dermatite atopica? Da oggi si cambia” Per prenotare contattare il centralino 02 82900620 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 Le Campagne di screening sono realizzate grazie al contributo incondizionato di AbbVie