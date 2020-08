Da domani al via lo screening sierologico per il personale delle scuole

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina comunica che da domani, giovedì 27 agosto 2020, si avvia lo screening sierologico per il personale delle scuole (docente e non) e servizi d’infanzia. La campagna di screening promossa dal Ministero della Salute e dalla Regione FVG prevede un’adesione su base volontaria, rivolta a tutto il personale docente e non docente di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e degli istituti di istruzione e formazione.

