Scuola, 15 ragazzi in quarantena ricevono il green pass per errore: "Mai fatto il tampone"

Quindici ragazzi di una classe della scuola Biagio Marin di Servola, tutti in quarantena, hanno ricevuto un green pass per tampone negativo, eppure nessuno di loro ha mai effettuato quel test. E' successo il 24 gennaio, uno degli inconvenienti che, come ribadito da Asugi, "si stanno registrando anche a livello nazionale per il sovraccarico di tamponi e l'enorme quantità di contagi dovuta alla variante Omicron".

Così racconta uno dei genitori a Trieste Prima: “Lunedì la classe era in dad preventiva perché uno dei ragazzi era risultato positivo, e ci hanno detto che avremmo dovuto fare il tampone. La mattina, però, ci hanno avvisato che c’era un secondo positivo in classe, che scattava la quarantena e che il test sarebbe slittato il 26. Alle 16:45 circa ci arriva il messaggio con il qr code per scaricare un green pass da tampone negativo fatto alle 13:45. Però quel tampone non è mai stato fatto, e 15 persone tra cui un positivo hanno ricevuto un green pass, che ho provato a scaricare e scannerizzare, e in effetti funzionava".

"Abbiamo quindi avvisato la scuola, che ha contattato Asugi - riferisce il segnalatore -: hanno risposto che erano stati erroneamente inseriti nel sistema regionale i tamponi della classe prenotati inizialmente, anche se non erano mai stati fatti. Mi hanno detto che il Green pass sarebbe stato annullato, ma dopo tre ore era ancora scaricabile”. I certificati sono stati al momento annullati, permane tuttavia il sovraccarico di lavoro nei dipartimenti di prevenzione e anche negli ospedali, dove tra sospensioni e positività del personale si continua a lavorare a ritmi serrati e con attività chirurgica ridotta, per garantire a tutti i ricoverati le cure necessarie.