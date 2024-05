Scuola Corsi, lavori in ritardo e questione sicurezza

TRIESTE - “Dove sono le tende e lo spazio all’aperto strutturato per le attività ludico-didattiche? Siamo a maggio, a cinque mesi dall’insediamento della scuola Corsi al molo quarto, e nessuna delle richieste è stata soddisfatta". E' quanto affermato dalla consigliera comunale del Pd Rosanna Pucci relativamente ad alcune problematiche rilevate nella struttura che ospita la scuola Corsi. Sulla questione delle tende mancanti la consigliera ha rimarcato l'assenza di tende oscuranti: "se occorre vedere un video alla lavagna elettronica bisogna oscurare l’aula, così anche quando c’è troppo sole". Relativamente allo spazio strutturato all’aperto la Pucci sottolinea che "nella palestrina costruita dentro all’edificio sul molo quarto non si possono fare giochi con la palla, a causa di voluminose lampade poste sul soffitto. Quindi, spesso, le attività sportive con le palle sono svolte in corridoio, e si può ben comprendere il disagio che si crea".

Ma le criticità, per la consigliera dem, non sono finite: "la parte del piazzale antistante l'entrata della scuola, quando piove, diventa una grande pozzanghera, difficile da attraversare senza non che ci si bagni i piedi. Non si può far finta - spiega la Pucci - che non ci sia un problema sicurezza. Da tre mesi, ogni giorno per 5 minuti, a scuola si fermano tutte le attività per ascoltare le disposizioni di emergenza diffuse tramite altoparlanti. In aggiunta, da giorni è stato posizionato un camion antincendio dei vigili del fuoco dietro all’edificio sul molo quarto, fronte mare. A tal proposito, ho depositato circa due mesi fa un’interrogazione per avere dei chiarimenti, ma finora dalla giunta Dipiazza non è arrivata nessuna risposta. Cosa si vuole nascondere?”