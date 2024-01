Gli studenti della Corsi "traslocano" al Molo IV: conclusi i lavori al Magazzino 1

TRIESTE - Completati i lavori al Magazzino 1 del Molo Quarto per il trasferimento provvisorio della scuola secondaria di primo grado Guido Corsi. Sono 300 i ragazzi iscritti alla scuola, che potranno frequentare le lezioni a partire da lunedì 8 gennaio. Nel frattempo il cantiere della sede originale della Corsi in via Sant' Anastasio è già appaltato, per adeguare l'edificio alle norme di sicurezza con lavori da due milioni di euro, per una durata stimata di due anni. In questo lasso di tempo il Comune ha deciso di prendere in affitto gli spazi di proprietà dell’Autorità Portuale di Trieste, gestiti dalla Società Trieste Terminal Passeggeri S.p.a., effettuando nella struttura interventi per un totale di 627mila euro.

Sono state così trasformate temporaneamente le sale 2 e 3 e l'auditorium, e in questi spazi saranno realizzate 14 aule fino a 47 metri quadrati, un'area per l'attività motoria con annessi due spogliatoi, una sala professori, un ufficio per il dirigente scolastico e uno per il personale di segreteria, mentre i servizi igienici esistenti sono risultati già idonei. Le opere sono state realizzate da Opere Edili Omnia Trieste, Opere Meccaniche Termag Trieste, Opere Elettriche e Dati Install.Pro Trieste.

Secondo il sindaco Roberto Dipiazza questi interventi hanno "trasformato la necessità di adeguare la sede originale dell'istituto nell'opportunità di offrire agli alunni la possibilità di trascorrere un periodo di studi in un'ambientazione d'eccezione, affacciata sul mare". L'assessore Lodi ha parlato di "un grande lavoro di squadra con Trieste terminal passeggeri, la dirigenza scolastica, l'Ufficio Immobiliare e l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Trieste nonché le imprese che hanno partecipato agli interventi".