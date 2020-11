Il Comune investe sulle scuole: quasi due milioni per le manutenzioni di 13 istituti

“L’edilizia scolastica assieme alla sicurezza stradale, ma in generale la manutenzione è da sempre al primo posto per questa Giunta che oggi ha approvato le mie delibere – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi - che ripartiscono un milione e 900 mila euro a più di 13 istituti scolastici al fine di garantire un ambiente più sicuro e decoroso ai bambini che li frequentano”.

I lavori

“Alle due scuole d’infanzia, Stella Marina di via Ponziana e Scuola di Altura di via Peralba, andranno 500 mila euro, mentre gli asili nido Acquerello, Bacchetta, Verdenido, Zucchero filato, Boscomagico, Elmer, Filastrocca e Lunallegra, andranno gli altri 500 mila euro deliberati. 200 mila euro saranno destinati alle scuole primarie comunali Biagio Marin, Lona e Roli. Infine per le scuole secondarie primarie è previsto un riparto da 700 mila euro - sottolinea Elisa Lodi -. I lavori necessari vanno dagli esterni, con sostituzione infissi, manutenzioni di tetti e facciate, sistemazioni di recinzioni, ma anche i muri interni e pavimenti verranno riverniciati. Alla Scuola di Altura verrà anche creato un wc per disabili e mentre altri tre servizi igienici saranno rifatti”.

Con l’occasione l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Trieste annuncia anche “l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria Trubar a Basovizza. Un’opera molto attesa che si è aggiudicata l’impresa Benussi & Tomasetti srl di Trieste per 151.800 euro (più iva)”.