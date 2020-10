Scuola e linee guida ministeriali, Fedriga prepara lo strappo: "A giorni nuova ordinanza"

La Regione Friuli Venezia Giulia emetterà nei prossimi giorni un’ordinanza per “superare quanto deciso dal governo” in relazione “all’obbligo di tampone per i bambini che manifestano qualche altra patologia” i cui sintomi possono avvicinarsi a quelli del Coronavirus. La misura è stata annunciata oggi 5 ottobre dal presidente Massimiliano Fedriga nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna antinfluenzale 2020-2021.

La posizione di Fedriga

“Oltre a sovraccaricare il sistema sanitario regionale – ha fatto sapere il governatore – la misura ministeriale comporta anche un crollo delle operazioni di tracciamento e quindi di tutela della popolazione stessa”. Una sorta di “strappo” con l’esecutivo che, tuttavia, secondo lo stesso Fedriga non ha possiede il carattere di una contrapposizione politica del Friuli Venezia Giulia nei confronti dell’esecutivo. “La nostra decisione verrà proposta alla conferenza delle Regioni” ha ribadito l’esponente leghista che, come già fatto in precedenza, cercherà l’appoggio dei governatori delle altre regioni. “Quando il sistema è complicato, il risultato è che possono manifestarsi dei comportamenti elusivi e noi non lo vogliamo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il raffreddore che costringe il bambino una settimana a casa

L’esempio citato dal governatore è quello per cui i sintomi del più classico raffreddore su un bambino costringerebbero i genitori “a tenerlo a casa per una settimana. Quanto deciso dal ministero dell’Istruzione prevede qualsiasi patologia e tutto ciò comporta anche un danno alle stesse famiglie. Non neghiamo che siamo in presenza di un sistema, quello sanitario, fortemente sotto stress e spesso alle prese con un carico di lavoro superiore alle reali possibilità”. Fedriga dovrebbe firmare l’ordinanza dopo la riunione con i presidenti di Regione e potrebbe essere pubblicata tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre.