Al via il restyling da 150mila euro per la scuola Morpurgo

Avviati i lavori di ristrutturazione della scuola primaria statale Elio de Morpurgo, che con la secondaria di primo grado “Lionello Stock” forma l'Istituto Comprensivo di Campi Elisi. “Le scuole devono essere sempre di più al centro della nostra attenzione”, ha detto il sindaco Dipiazza durante un sopralluogo insieme a parte della Giunta, ricordando che all'amministrazione Comunale compete la cura di oltre 150 edifici scolastici, tra scuole e ricreatori.

I lavori

Saranno innanzitutto rinnovati i vetusti spogliatoi della palestra, con la sostituzione delle docce, dei sanitari e adeguamenti igienici. Verranno anche rifatti gli impianti idrici, che sono la fonte di alcuni spandimenti, e rifatti pure i rivestimenti delle docce e dei servizi. Essenziale il ruolo delle palestre scolastiche, utilizzate non solo al servizio di quell'Istituto scolastico ma anche di altre scuole vicine o società sportive rionali. All'avvio dei detti lavori si è subito rilevato anche il degrado strutturale del solaio di copertura del porticato antistante l’ingresso. Vecchie infiltrazioni, ora eliminate, hanno determinato il deterioramento dei travetti in cemento armato del solaio e altre conseguenze. Si è perciò deciso di dare corso anche alla riqualificazione strutturale delle parti di solaio deteriorate. L’obiettivo dichiarato è quello di terminare i lavori al massimo entro l'inizio di ottobre, in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021.

Adeguamento antincendio

I lavori, appaltati all'Impresa Costruzioni Edili I.L.S.E. s.a.s. di Trieste, per un importo di 150mila euro rientranti nell'”accordo quadro palestre 2019”, dovrebbero terminare – come detto – entro inizio ottobre 2020. Nella stessa Scuola “Morpurgo” sono intanto iniziati, già da fine maggio, anche altri lavori per l'adeguamento antincendio dell'intera struttura (appaltati al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese C.P. Costruzioni Srl - Elettroimpianti Snc, per un importo di 635.086,95 Euro + 15.777,40 Euro per oneri di sicurezza), con un tempo contrattuale di esecuzione previsto di circa 130 giorni. I lavori prevedono la collocazione di una rete antincendio, illuminazione di sicurezza, allarme per evacuazione antincendio, fermi elettromagnetici delle porte tagliafuoco, controsoffitti antisfondamento, sostituzione di alcuni serramenti esterni e interni, sostituzione di alcuni pavimenti in legno, nuove porte tagliafuoco.

L'Assessore comunale ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, ha ricordato alcune opere attualmente in corso, tra le quali la realizzazione di un nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma “Chiarle”, a San Giovanni, la nuova copertura della elementare “Duca d'Aosta” di via Vespucci, a San Giacomo, e la completa ristrutturazione e rinnovazione dell'asilo nido “Tuttibimbi” di via Caboro, a San Giusto, uno dei più storici della città.