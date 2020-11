Otto casi alla elementare di Sgonico, una sessantina di persone in quarantena

La positività di due insegnanti e di sei alunni alla scuola elementare Primo maggio del comune di Sgonico ha di fatto messo in quarantena tutta la struttura. A comunicarlo è l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina dopo l'effettuazione del test antigenico rapido. Sono stati posti in isolamento i 57 alunni fino al 30 novembre, più i docenti della scuola elementare facente parte dell'Istituto Comprensivo di Aurisina. Sono stati eseguiti i tamponi molecolari su tutti coloro che dimostrano sintomi, di cui si attendono nelle prossime ore i risultati e, di conseguenza, il numero relativo alle positività potrebbe variare.

Il commento della sindaca

"L'Azienda Sanitaria e la dirigente scolastica si sono mosse tempestivamente - ha fatto sapere la sindaca Monica Hrovatin - e devo dire che tutte le famiglie si sono dimostrate molto collaborative. Siamo ancora in attesa di qualche risultato". La prima cittadina del comune carsico invita "alla massima attenzione tutti i residenti e a seguire le regole in maniera scrupolosa. Evitate contatti tra vicini e, in questo particolare momento, va posta ancora maggiore attenzione. Tuttavia mi sento di rassicurare la popolazione, la situazione è sotto controllo".