Scuola in protesta, oltre 100 persone in piazza: "Vogliamo tornare in classe"

La manifestazione è stata organizzata da Priorità alla Scuola, Cobas, Link, Uds e Non Una di Meno. In piazza anche matrimonialisti e riders

"L'emergenza sanitaria nei confronti della scuola è stata gestita in maniera improvvisata, con grandi annunci e conferenze stampa che hanno mostrato gli evidenti limiti della classe dirigente". Un centinaio di persone, tra alunni e docenti hanno manifestato questa mattina in piazza Unità a Trieste per chiedere il ritorno in presenza e dire no alla Didattica a distanza. La protesta, inserita all'interno dell'iniziativa nazionale che ha visto 60 città italiane scendere in piazza, è stata organizzata da Priorità alla Scuola, Cobas, Uds, Link e Non Una di Meno.

Al grido di "Scuola connessa, politica disconessa", la manifestazione ha anche visto la compartecipazione solidale del settore dei matrimoni e di alcuni rappresentanti dei riders triestini, categoria che per oggi 26 marzo aveva annunciato lo sciopero. "Rischiamo di venire investiti ogni giorno, per lavorare e per portare gli ordini nelle case dei triestini. Non ordinate oggi, mai più consegne senza diritti".

Tornando al tema della scuola, i manifestanti hanno chiesto di ridurre a 20 il numero massimo di alunni e alunne per classe e a 15 in riferimento alla presenza di studenti diversamente abili, un aumento degli organici scolastici, la stabilizzazioni del personale precario e precisi interventi sull'edilizia scolastica per poter così individuare spazi idonei ad una scuola in presenza ed in sicurezza.

"Stiamo lottando affinché la scuola pubblica possa essere sempre aperta. Le famiglie sono in una situazione fortissima di disagio. A settembre non dobbiamo ritrovarci qui". In mattinata una piccola delegazione di Priorità alla scuola verrà ricevuta dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

