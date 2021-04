Scuola, il Fvg è pronto al rientro in presenza al 70%

Il Friuli Venezia Giulia è pronto al rientro in presenza al 70%. Lo ha confermato l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, intervenendo assieme al vicegovernatore con delega a Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, alla Tavolo di confronto con l'Ufficio scolastico regionale e i sindacati della scuola sul tema della ripartenza della didattica in presenza. Dal 26 aprile saranno 51 mila gli alunni che torneranno in classe, ma il problema principale resta quello dei trasporti pubblici.

Trasporti pubblici

Fermo restando il limite del 50% della capienza massima dei mezzi imposto a livello nazionale, il vicegovernatore Riccardi ha confermato che, come già avvenuto all'inizio della pandemia, i volontari della Protezione Civile sono pronti a fare la loro parte. Da lunedì inoltre riprenderanno le lezioni in presenza anche nelle università. "Sul sistema di trasporto pubblico graverà quindi non solo il peso degli studenti delle scuole superiori - ha sottolineato l'assessore Rosolen - , ma anche quello degli iscritti agli atenei. Un fattore del quale dobbiamo tenere conto nel quadro complessivo degli interventi messi in campo per contenere la diffusione del Covid-19".

Campagna vaccinale

Riccardi ha quindi rimarcato che la campagna vaccinale "sta procedendo a ritmo serrato e l'immunizzazione del personale scolastico ne rappresenta un tassello importante". In base ai dati di ieri sera, in Friuli Venezia Giulia, sono giunte 24.892 domande di vaccinazione dal personale scolastico e 23.153 di queste persone hanno già ricevuto la prima dose di vaccino, ovvero il 93%. "Siamo quindi la Regione italiana che ha la percentuale più alta di immunizzati nel comparto scolastico - ha aggiunto Riccardi - . Ciò dimostra che la scuola è un luogo sicuro e che dobbiamo concentrare l'attenzione sul trasporto pubblico per evitare assembramenti".