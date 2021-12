Obbligo vaccinale e scuola, Rosolen: "Sapremo delle assenze dei no vax solo il 10 gennaio"

“C'è paura" rispetto a possibili assenze di personale della scuola no vax al rientro in classe dopo la pausa natalizia, "ma si affronterà anche quello". "Finché però non si riaprono le scuole" non si ha il quadro definitivo della situazione, sia per la tutela della privacy, "tema che aleggia nella raccolta dei dati", sia per il riscontro "dell'effettiva presenza" di docenti e personale Ata nei rispettivi istituti. Lo ha affermato l'assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, in merito all'obbligo vaccinale introdotto per il personale della scuola e in vigore dal 15 dicembre."Per ora abbiamo avuto problemi, ma non è stata un'ecatombe – ha aggiunto a margine di un incontro a Trieste – il 10 gennaio faremo i conti di tutto".