La scuola Trubar di Basovizza si rimette a nuovo: al via i lavori

Stamane, gli assessori comunali ai Lavori Pubblici Elisa Lodi e alla Scuola ed Educazione Angela Brandi, alla scuola primaria statale slovena “Primoz Trubar” di via Gruden n. 19, a Basovizza, hanno presentato ufficialmente l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova copertura e di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico. Erano presenti anche il vicepresidente del Consiglio comunale Igor Svab, il consigliere comunale Valentina Repini, la dirigente scolastica Annamaria Zeriali con la dirigente amministrativa Tamara Dobrigna, nonché Benussi e Tomasetti dell’impresa appaltatrice, il progettista del Comune di Trieste ingegner Isaia Clemente con Fantini e Krekic.

L’intervento complessivo riguarda nello specifico il rinforzo strutturale dei solai di copertura e del sottotetto con il rifacimento del coppi. Oltre alla pitturazione delle murature esterne saranno inoltre sostituite le esistenti grondaie e i pluviali esterni in lamiera verniciata e nel sottotetto sarà installato un impianto di illuminazione e un impianto di rilevazione d’incendio.

“L’Amministrazione comunale ha voluto reperire le risorse finanziarie a bilancio per realizzare questo intervento che sarà ultimato a maggio – ha affermato l’assessore Lodi -. Siamo felici di poter ridare ai bambini la piena funzionalità della loro scuola garantendone comfort e sicurezza. Così è stato fatto anche per la scuola d’infanzia ubicata di fronte alla Trubar quando ci siamo occupati di risistemare il tetto. Del resto il Comune grazie allla costante opera degli uffici tecnici monitora e provvede alla manutenzione di ben 140 scuole cittadine”.

“L’avvio dei lavori è stato programmato per risolvere in maniera definitiva il problema del tetto oltre alle opere di manutenzione straordinaria complessiva – ha evidenziato l’assessore Brandi -. I bambini attualmente sono ospitati nelle casette prefabbricate, sempre a Basovizza, del tutto innovative e assolutamente accoglienti, dove abbiamo verificato che si trovano perfettamente a loro agio. Ma anche se non ci fossero stati i lavori in corso, causa le misure anti Covid avremmo dovuto trovare comunque per necessità destinazioni in diverse strutture. Ci auguriamo che il prossimo anno scolastico finisca l’emergenza pandemica, così i bambini potranno rientrare a scuola in completa sicurezza”.

La dirigente Zeriali ha ringraziato gli assessori e l’Amministrazione comunale per il prezioso sostegno nel risolvere le problematiche strutturali della scuola Trubar molto ‘sentita’ dalla comunità, auspicando, al termine dell’intervento, di poter riprendere l’attività didattica in una struttura di valore storico, risalente alla prima metà del secolo scorso, e di indubbio valore ‘affettivo’ per i suoi abitanti.