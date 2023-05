Scuole infanzia: c'è ancora tempo per presentare le domande

TRIESTE - C'è ancora tempo per presentare le domande fuori termine alle scuole per l'infanzia, relativamente a bambini nati dal 2018 al 30 aprile del 2021. Il Comune di Trieste informa le famiglie dei minori nati negli anni 2018, 2019, 2020 e quelli nati dall'01.01.2021 al 30.04.2021, non ancora accolti in una scuola dell'infanzia, che è ancora possibile presentare una domanda fuori termine per le seguenti scuole comunali con ancora posti liberi:

Borgo Felice - via del Pane Bianco 14

C. Stuparich - strada di Rozzol 61

Casetta Incantata- strada di Rozzol 61/1

Delfino Blu - salita di Gretta 34/1

Delfino Blu sezione slovena - salita di Gretta 34/1

Il Giardino dei Sogni - via Boegan 5

Il Tempo Magico - via Vasari 23

Kamillo Kromo - strada vecchia dell'Istria 78

La Scuola del Sole - via Manzoni 14 (sede provvisoria via Foscolo 13)

M. Silvestri - Borgo San Nazario 73 (Prosecco)

Millebimbi - via dei Mille 14

Nuvola Olga - via alle Cave 4

Oblak Niko (sezione slovena di Nuvola Olga) - via alle Cave 4

sezioni slovene staccate di Nuvola Olga c/o Dijaski Dom - via Ginnastica 72

Rena Nuova - via Antenorei 14

Sorelle Agazzi - vicolo San Fortunato 1

Stella Marina - via Ponziana 32

Il modulo d’ iscrizione va compilato online, con spid, cie (carta d'identita' elettronica) o con la cns (carta nazionale dei servizi), dal link del portale iscrizioni disponibile sul sito www.triesteducazione.it