Verso una "piccola rivoluzione" per la scuole d'infanzia: arrivano i giochi inclusivi

Il Comune aderisce a un bando regionale per 500mila euro con l’obbiettivo di realizzare giochi inclusivi per i giardini delle scuole d’infanzia comunali. Tra questi, pannelli ludici sensoriali e sonori dedicati ai bambini che soffrono di disabilità cognitive o strutture modulari con scivoli e piattaforme, accessibili ai piccoli con difficoltà motorie. L’iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa dall’assessore comunale all’educazione Nicole Matteoni e dal funzionario direttivo Antonella Coppola.

L’assessore ha presentato alla Regione ventinove domande per le scuole dell'infanzia da tre a sei anni, ricordando i risultati ottenuti in sede di bilancio comunale: “grazie ai 500mila euro che ho richiesto ed ottenuto, in sede di assestamento di bilancio, stiamo procedendo ad acquistare arredi per diciotto nidi, ventinove scuole d'infanzia, tredici ricreatori oltre al Polo giovani Toti. Sono tutte strutture sotto la responsabilità del mio Assessorato e, in tal senso, abbiamo già fatto quella che mi piace definire una 'piccola rivoluzione' per le sedi dei servizi scolastici ed educativi comunali. Mai si era fatto un investimento così corposo per acquisto di arredi, ma anche per innovare alcuni arredi vetusti”.

Ognuna delle 29 scuole d’infanzia potrà beneficiare di un massimo di 30mila euro, la domanda è frutto di un complesso lavoro in cooperazione con gli uffici comunali con una valutazione delle esigenze peculiari di ogni istituto scolastico. Il preventivo di spesa complessivo che ammonta a 496mila euro.

“Un corposo intervento, in particolare, è previsto per la scuola Pollitzer in via dell’Istria – ha spiegato Matteoni -, che ha un giardino molto grande e che per questo vorremmo diventi la sede stabile di un centro estivo. Abbiamo chiesto, in particolare, 70mila euro per un gioco con doppio scivolo e piattaforme accessibili ai bambini con problemi di mobilità. I prezzi sono piuttosto alti per queste infrastrutture, ognuna delle quali deve essere dotata di pavimentazione antitrauma".

I giochi comprenderanno diverse tipologie di casette, strutture modulari, di grandi e piccole dimensioni, dotate di scivoli, piattaforme ed arrampicate, altalena a cesta e giochi a molla.