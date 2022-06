“Importanti risorse dal Pnrr per due palestre a San Giacomo”, l’annuncio del sindaco

“Importanti risorse in arrivo per il rione di San Giacomo, abbiamo appena ottenuto sei milioni di fondi dal Pnrr, parte dei quali da destinare alla palestra Artistica 81 e per realizzarne una nel comprensorio di via Frausin, che è sprovvisto di un adeguato impianto sportivo”. Lo ha dichiarato il sindaco Dipiazza a una partecipata assemblea pubblica (circa 60 persone) del neo costituito comitato Insieme per San Giacomo.

Le richieste del Comitato

Il gruppo, composto da residenti e commercianti della zona, si era già riunito qualche settimana fa per portare alla luce alcuni problemi legati principalmente a Campo San Giacomo: la pavimentazione davanti alla chiesa, sconnessa e pericolosa, la presenza di ratti e di nidi all’interno dei cespugli che circondano la piazza, la sporcizia e l’incuria delle aiuole e la presenza di numerose deiezioni canine. Il sindaco, dopo aver accettato l’invito degli organizzatori, si è impegnato pubblicamente, nel breve periodo, a ripulire la piazza e sistemare i cespugli, e nel lungo periodo a riqualificare con una manutenzione adeguata la pavimentazione danneggiata.

L'impegno del sindaco e il 'libro verde'

Per quanto riguarda i ratti, il sindaco ha citato il problema dei furti delle trappole e Alexander Vecchiet ha spiegato che “è stata fatta la derattizzazione il sette giugno ma poi le trappole vengono dimenticate e non ci sono successivi controlli. Basterebbe intervenire utilizzando le risorse esistenti”. Relativamente alle deiezioni canine è stata proposta dai residenti presenti l’idea di creare un’area recintata con ghiaia da dedicare ai cani, proposta che il Comune, ha assicurato Dipiazza, valuterà per il progetto di riqualificazione. Il prossimo appuntamento tra il Comitato e il primo cittadino è ora fissato per il 30 settembre, data in cui i residenti consegneranno al sindaco il ‘libro verde’ con proposte dettagliate per un quartiere più vivibile e inclusivo.