Scuole slovene: quarantena per 150 alunni dopo cinque giorni di riapertura

Primi contagi da Covid 19 nelle scuole slovene dopo soli 5 giorni dalla riapertura. Come riporta Tv Capodistria sono 13, tra scuole e asili, le classi dove è stato diagnosticato positivo uno studente o un insegnante. Sono stati di conseguenza posti in isolamento circa 150 ragazzi, che dovranno ora seguire la didattica a distanza.

La situazione in Slovenia

Il Ministero della Salute sloveno fa sapere che da venerdì sarà attivata un'applicazione con tutti i dati aggiornati. I pediatri temono che, con l'arrivo delle influenze stagionali, non sarà possibile testare tutti i bambini con il raffreddore e resta da stabilire in quali casi sarà lecito chiedere il tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poca chiarezza anche su un punto di competenza delle forze dell'ordine, ossia con quali strumenti giuridici le forze dell'ordine potranno verificare la durata della permanenza dei cittadini sloveni in Croazia. Per quanto riguarda la situazione dei contagi nel paese, ieri, sui 700 test effettuati si sono registrati 25 casi, non c'è stato nessun decesso e i ricoverati in ospedale sono 26, di cui quattro in terapia intensiva.