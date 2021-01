Scuole superiori chiuse, il Tar respinge anche il secondo ricorso dei genitori

I ragazzi delle superiori non torneranno in aula prima di febbraio

Il Tar del Fvg ha respinto - perché non ci sono i tempi tecnici per organizzare il rientro in classe - anche il secondo ricorso delle famiglie che chiedevano il rientro in aula dei ragazzi delle superiori prima di febbraio. Lo riporta l'Ansa. "Ne usciamo comunque vincitori" ha dichiarato il legale dei genitori, l'avvocato Filippo Pesce. Il Tar aveva accolto invece il primo ricorso, analogo nei contenuti