Se.No, lo spettacolo dedicato alla prevenzione arriva a Trieste

Si terrà sabato 12 novembre alle 17 lo spettacolo Se.No, nato con l'obiettivo di fare prevenzione raccontando la malattia.

raccontare la storia di cura e rinascita di una donna,

Una storia vera di cura e rinascita

Fare prevenzione raccontando la malattia

Roberta scopre di avere un tumore al seno e la sua vita viene profondamente trasformata nel male, ma sorprendentemente anche nel bene. Il suo esempio diventa l’emblema di tutto quello che si può imparare affrontando situazioni particolarmente difficili.

Roberta racconta la sua e altre esperienze in uno spettacolo con protagonista l’attrice Giulia Toniutti, testo e regia di Andrea Brunello, produzione Compagnia Arditodesio, che andrà in scena a Trieste sabato 12 novembre 2022, alle ore 17, presso la sala Luttazzi (Magazzino 26 di Porto Vecchio). Una storia vera, di cura e rinascita. Un racconto empatico, di vita e divulgazione scientifica, che arriva anche nel capoluogo regionale per iniziativa della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori di Trieste, in collaborazione con il Comune di Trieste.

Se.No esplora, sia sotto l’aspetto umano che quello medico e scientifico, le conseguenze del tumore mammario, prestando attenzione anche alla descrizione delle procedure diagnostiche e di cura. Lo spettacolo è frutto di un lungo lavoro di inchiesta, letture, interviste, incontri, dialoghi e confessioni con pazienti, famiglie, medici e ricercatori. I contenuti scientifici sono stati rigorosamente supervisionati e validati dalla dottoressa Antonella Ferro, responsabile del centro di senologia “Breast Unit” della APSS di Trento. E’, in sostanza, un importante contributo alla crescita della cultura della prevenzione.

Proprio in quest’ottica lo spettacolo è l’evento conclusivo per il 2022 (anno in cui si sono celebrati i 100 anni della LILT nazionale) dell’Ottobre in Rosa e delle iniziative "LILT for women" per la prevenzione del cancro al seno.

L’entrata è libera ma con un’auspicata e generosa offerta del pubblico. Il ricavato sarà utilizzato dalla Lilt Trieste per sostenere l’attività della Breast Unit di Trieste.

Laurea in biotecnologie all’Università di Trieste, master in Comunicazione della Scienza alla Sissa, la protagonista, Giulia Toniutti, ha affiancato alla formazione scientifica quella teatrale, seguendo un corso all’Accademia Nico Pepe di Udine, numerosi workshop e collaborazioni con professionisti del panorama teatrale nazionale e internazionale. Con questa rappresentazione fa ritorno nella sua città natale.

Studioso, drammaturgo, regista e autore Andrea Brunello opera ai confini tra teatro e scienza ed è fondatore della Compagnia Arditodesio. Insegna recitazione della scienza presso le Università di Trento e Bologna.