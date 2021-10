SeaYou alla Barcolana per il territorio: tre giorni di eventi tra mare e Carso

L’ASD Grmada – SeaYou con sede a Malchina organizza vari eventi volti alla promozione turistica del territorio. Le attività si dividono fra il Carso ed il mare ed includono gli aperitivi con i SUP, i Picnic nei vigneti del Prosekar e degustazioni in barca a vela. Quest’anno per la prima volta parteciperà alla regata più grande al mondo – la Barcolana con una serie di eventi che si svolgeranno su una barca a vela di 12 metri Elan E5 “Why Not”, che da venerdì 8 ottobre sarà ormeggiata sulle Rive di Trieste. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con importanti organizzazioni che operano sul nostro territorio, soprattutto nel settore dell’agricoltura e della ristorazione perché crediamo che la collaborazione sia la chiave del successo. Per quest’iniziativa sono stati riuniti l’Associazione agricoltori – Kme?ka zveza con l'Associazione Prosekar, L'Unione Regionale Economica Slovena SDGZ – URES, l'iniziativa Sapori del Carso e la scuola alberghiera AD FORMANDUM.

Programma

venerdì 8 ottobre

- 12.00h presentazione del progetto SeaYou con Jasna Tuta (evento in diretta streaming sulla nostra pagina facebook)

- 14.30h presentazione attività della SDGZ – URES e dell’iniziativa Sapori del Carso (evento in diretta streaming sulla nostra pagina facebook)

- 17.00h saluto istituzionale dei partner sulla barca a vela e degustazione delle bollicine Prosekar prodotte dall’Associazione Prosekar. I finger food verranno invece offerti dalla scuola alberghiera AD FORMANDUM.



sabato 9 ottobre

- Il team SeaYou con i partner parteciperà con la barca a vela Why Not alla regata Go to Barcolana from Slovenia con arrivo a Trieste previsto intorno alle ore 12.00

- Alle 17.00 tutto il team parteciperà alle premiazioni in Piazza Unità

- Alle 17.30 aperitivo con ospiti istituzionali e partner della SDGZ-URES e finger food offerti dalla scuola alberghiera AD FORMANDUM.



domenca 10 ottobre

- Il team SeaYou con i partner parteciperà alla regata Barcolana53 con la barca a vela Why Not