Secondo incendio in pochi giorni a Sottolongera

Un altro incendio di sterpaglie a Sottolongera, il secondo in pochi giorni, si è verificato ieri sera (14 giugno) intorno alle 20:45. E' successo in via del Timo, sul posto due partenze dei Vigili del Fuoco, una dalla stazione centrale e l'altra da quella di Opicina. Proprio domenica sera un'altro rogo di sterpaglie si era sviluppato in via Masaccio, dando origine a una densa colonna di fumo visibile anche da San Giovanni.