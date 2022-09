"Lasciata fuori dal bus per la bici pieghevole"

"Prendo ogni giorno l'autobus con la bici pieghevole, pagando due biglietti, ma un giorno l'autista non mi ha fatta salire, senza aprire le portiere per ben due volte". La segnalazione arriva da una nostra lettrice, che si riferisce a un episodio avvenuto il 22 settembre, riguardante la linea 38: "Carico quasi ogni giorno la mia bici su questo bus e molto spesso con lo stesso autista, in piazza Oberdan o in via Udine, per andare a casa scendendo a metà di via Bonomea. Giovedì sono prima arrivata in piazza Oberdan, dove l’autista stava partendo e quando mi ha vista ha fatto di no con la mano, così sono volata in bici alla prima fermata di via Udine approfittando del traffico, e quando ho tirato fuori il braccio alla fermata di via Udine l’autista non si é neppure fermato, senza dare alcuna spiegazione".

Un recente aggiornamento del regolamento di Trieste Trasporti spiega che le bici pieghevoli devono essere inserite "in apposite sacche prive di spigoli e la cui dimensione e forma non compromettano in alcun modo la sicurezza del viaggio e dei viaggiatori", ma la segnalatrice replica: "Avevo la sacca nel sottosella, ma il conducente non lo sapeva perché non si è mai fermato".

Trieste Trasporti replica: "provvederemo a fare le dovute verifiche. Se è così è un errore nostro e, in caso, rivolgeremo le nostre scuse alla signora".