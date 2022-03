Carburanti in Slovenia, la segnalazione: "Prezzi bloccati, ma non in tutti i distributori"

Nonostante il prezzo della benzina sia bloccato a 1,503 euro in Slovenia, non tutti i distributori si attengono alle regole: uno scontrino inviatoci da un nostro lettore mostra che in una pompa a Plavia la benzina viene erogata a 1,599 euro (quasi nove centesimi in più al litro). Il tetto massimo ai prezzi è stato fissato da una settimana e durerà un mese per far fronte all'aumento vertiginoso dei prezzi del carburante dopo la guerra in Ucraina.