"Tentativi di effrazione a raffica in zona Coloncovez"

TRIESTE - Tentativi di effrazione in tre civici di via Frescobaldi, ma il caso non sembra isolato e i residenti del rione si organizzano per sporgere una denuncia collettiva. Questa la segnalazione pubblicata sul gruppo Facebook “Te son de Trieste se” qualche giorno fa: “Zona Coloncovez - Erta S.Anna - Poggi, tentativo di effrazione nei condomini di tre civici e nei relativi box auto, hanno poi tentato di scassinare anche due macchine dei miei vicini di casa senza riuscirci, ma recando danni ingenti alle vetture tramite l'ausilio di un piede di porco. State all’erta”.

Dai numerosi commenti, alcuni corredati da foto, si deduce che l’episodio avrebbe dei precedenti, come spiega anche l’autore del post, raggiunto al telefono: “Visti i commenti su Facebook e le persone che mi hanno scritto in privato con foto, sembra che tutto il rione sia stato colpito nell’ultimo mese da questi individui, anche in via Corelli e via Benussi. I danni sono simili, sembrano ladri poco esperti, cercano di entrare negli stabili e forzare le auto con un piede di porco, ma non ci riescono e causano solo danni. A breve mi recherò in Questura a denunciare, portando le prove che mi hanno mandato le altre persone coinvolte”.