“Anni di vandalismo sulla tomba di famiglia, nessuno se ne occupa”

TRIESTE - “Anni di atti vandalici sulla tomba dei miei familiari al cimitero di Sant’Anna, nonostante ripetute sollecitazioni nessuno ha fatto nulla”. Lo segnala un cittadino alla nostra redazione, specificando che “in quella tomba è stata seppellita una sola persona negli ultimi 50 anni ed è stato 20 anni fa e a quanto mi risulta non aveva avuto mai problemi con nessuno. Mi sembra difficile vedere in tutto questo una vendetta contro i diretti interessati”.

La testimonianza

Si tratterebbe, secondo il racconto, di una "lunga serie di vandalismi, sfregi e furti a danno della tomba della mia famiglia. Quando mi reco dai miei cari periodicamente trovo i fiori freschi spariti, quelli finti addirittura divelti (nonostante siano ben fissati sotto), tagliati e buttati sulla lapide. Sulla stessa, nei periodi autunnali, ho trovato piu’ volte uno sversamento veramente ingente di quantità terrosa, fangosa, fogliame e rifiuti vari visibilmente reperita in loco, da non poter più leggere nemmeno i nomi, e mi domando come sia possibile che un visitatore esterno riesca a farlo, e per quale motivo, con il rischio d’esser colto, ed essendo in quel punto sepolte da molte decenni persone che non hanno mai avuto problemi con nessuno".

Il nostro lettore riferisce di aver chiesto un intervento "all’AcegasApsAmga che gestisce il cimitero e al Comune, contattati assessori di sinistra e di destra, affinché mettessero telecamere e fototrappole perché rendendo pubblico tale mio dolore privato tante persone mi scrivono dicendo che accadono ripetutamente anche a loro episodi di furti, e questo causa loro un grande dolore. Niente da fare. L’ ente gestore mi dice che avrebbe messo le telecamere solo su ordine della polizia locale".

La denuncia

Nell’agosto del 2021 la persona sporge quindi denuncia alla polizia locale e riferisce: "Mi hanno risposto che avrebbero messo delle telecamere solo in caso di ‘danno ingente’, non danni minori e ricorrenti. Non si considera anche il gravissimo danno morale di trovare vilipeso un luogo sacro, di preghiera, di ricordo? Tanti 'piccoli danni' dai 30 ai 300 euro l’ uno nel corso degli anni non mi sembra proprio niente".

“Dopo i proclami sull’utilità della videosorveglianza - conclude -, e dopo aver trovato chi ha imbrattato la statua d’Annunzio con vernice lavabile e chi ha danneggiato il presepe, ritengo sarebbe più importante avere rispetto per i morti di Trieste. Anche perché il mio non è l'unico caso”.