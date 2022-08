"A San Giacomo gira una baby gang con coltelli", la denuncia di una madre

TRIESTE - "Prendono in giro, offendono, provocano, sputano e girano con coltelli. Mi chiedo se io, madre di due figli, nel tardo pomeriggio devo venire ricoperta di insulti o addirittura avere paura di venire accoltellata". Il teatro della vicenda è il rione di San Giacomo. La zona è quella di via Montecchi, tra i giardini e lo skate park. Protagonista della spiacevole avventura è una madre che l'ha voluta denunciare a TriestePrima. Tutto avrebbe avuto luogo nel pomeriggio di ieri, 30 agosto. La madre è nel giardino assieme al figlio di tre anni. Non distante da lei c'è un gruppetto di una decina di ragazzini. Molti di loro sono giovanissimi. Tutti sono minorenni.

"Uno di questi lancia la sigaretta che finisce nella maglietta di mio figlio" racconta. Da ciò che la giovane madre sostiene, chi lancia il mozzicone non chiede scusa, suscitando la reazione piccata della stessa. "Subito dopo hanno iniziato a prendermi in giro e ad offendermi. Poi sono andati verso lo skate park, da dove alcuni di loro fanno la spola avanti ed indietro parlando con la parte del gruppo che è rimasta su". Nel frattempo la giovane madre decide di chiamare le forze dell'ordine. "Li abbiamo chiamati tre volte, sono arrivati dopo due ore. A quel punto chiedo se posso andare su con loro, per mostrare chi sono i ragazzini protagonisti. Lì mi hanno detto che andavano loro". Secondo la giovane non è la prima volta che succede.

"A volte è lo stesso gruppetto, a volte altri, ma succedono all'ordine del giorno. Più volte questi ragazzini provocano, sputano, offendono, dicono parolacce ed hanno coltelli". Il tutto si svolge a due passi dalla caserma dove ha sede il Comando provinciale dei carabinieri. Dalla questura confermano l'intervento avvenuto in via Rivalto, anche se al momento dell'arrivo la banda di ragazzini non c'era già più. Fuggiti chissà dove. "So che uno di quelli che mi hanno insultata ha otto anni. Il più vecchio del gruppo avrà 15 anni. Sono sia italiani che stranieri".