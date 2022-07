"In troppi senza mascherina sugli autobus, zero controlli"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore:

Le infezioni da Covid stanno aumentando notevolmente, oggi 2036 casi in Friuli Venezia Giulia. Gli esperti, che meritano rispetto, dicono di indossare la mascherina. Sugli autobus c'è l'obbligo ma, ad esempio, sulla linea 26 già al capolinea in largo Osoppo si parte con almeno due o alle volte tre persone che non la indossano. Controlli? Zero assoluto. Perchè devo mettere a repentaglio la mia salute a causa di persone irresponsabili e maleducate? Le autorità potrebbero fare i controlli come in passato?