Segnaletica da rifare: quattro giorni di lavori in zona Corso Italia

Il Comune informa che sono in programma lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale da martedì 17 a venerdì 20 novembre, in orario diurno e notturno nelle seguenti vie cittadine: via Mercato Vecchio, via del Teatro Romano, largo Riborgo, Corso Italia e via Caboto a completamento. Il programma è puramente indicativo e potrà essere modificato in base alle condizioni meteo e al traffico.