Nuova segnaletica in via Svevo e Valmaura per evitare incidenti e auto contromano

Si è svolto ieri mattina l’incontro fra i rappresentanti territoriali e i tecnici Anas (Gruppo FS Italiane) in occasione dell’installazione di segnaletica verticale aggiuntiva in corrispondenza delle rampe di Via Svevo e Via Valmaura, sul raccordo autostradale 13 “A/4-Trieste”. Presenti all’incontro l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti, il Consigliere Regionale Danilo Slokar, il Direttore Generale FVG Strade Sandro Didonè e, per Anas, il Responsabile dell’Area Gestione Rete del Friuli Venezia Giulia Christian Calzolari.

Per evitare incidenti, anche mortali

Il rinforzo della segnaletica in prossimità delle due rampe è stato condiviso in piena sinergia fra Anas e gli Enti territoriali ed è finalizzato a scongiurare le immissioni dei veicoli contromano, fenomeno che nel recente passato ha causato incidenti anche con esito mortale. La nuova segnaletica, che si aggiunge a quella esistente già installata secondo la normativa vigente, rinforza visivamente il divieto di accesso ai rami di svincolo del raccordo ed è stata studiata sulla base di uno studio comparato predisposto dall’Università di Udine.

Il breve incontro si è concluso confermando la collaborazione fra Anas, gli Enti e le Società coinvolte nella gestione delle infrastrutture viarie e ribadendo l’attenzione di tutti i Soggetti volta a elevare gli standard di sicurezza sulle strade della Regione. Ulteriori interventi di implementazione della segnaletica di svincolo saranno infatti estesi nel breve periodo ad altri rami di innesto del raccordo.