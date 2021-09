Senatore Quagliariello: "Cambiamo Trieste lista giovane e coraggiosa, Dipiazza buon candidato"

Per il Senatore Gaetano Quagliariello, giunto a Trieste a sostegno della riconferma di Dipiazza, è Cambiamo Trieste, "lista giovane e coraggiosa" guidata da Marco Gabrielli, la "novità di questa campagna elettorale". Una lista schieratasi con un "buon candidato", in quanto "Trieste, a differenza di altre grandi città, oggettivamente non ha problemi, a partire dalla sicurezza. Ha dei margini di sviluppo che non sono da conquistare, ma da difendere e sviluppare" ha dichiarato il senatore facendo riferimento al Porto e al Porto Vecchio. "E' una città ben proiettata nei cambiamenti geopolitici che la storia ci sta proponendo - ha aggiunto -. Tra la Via della Seta e una scelta occidentale, sembra stia praticando la seconda strada con concretezza, guardando alla città e ai cittadini".