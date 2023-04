Sentenza Meran, l'avvocato di parte civile: "La battaglia non finisce qui"

TRIESTE - “C’è delusione e fiducia nel prosieguo del procedimento, adesso solleciteremo la Procura generale a fare il ricorso per Cassazione, cosa doverosa perché deve difendere il suo ricorso in appello”. Lo ha dichiarato l’avvocato di parte civile Valter Biscotti dopo la conferma della sentenza di assoluzione per Alejandro Augusto Stephan Meran, l’omicida degli agenti Rotta e Demenego. L’avvocato ha presentato un’eccezione, a cui si sono associate le altre parti civili, che è stata però respinta dalla Corte d’Assise d’Appello. Secondo Biscotti “per l’eccezione di riaprire il dibattimento, che è stata respinta senza nessuna motivazione, abbiamo fondati motivi, sulla base della giurisprudenza e della chiarezza del codice sul punto” di ritenere che la cassazione possa “ricominciare con un dibattimento dove le prove dichiarative, compresa la perizia, saranno nuovamente discusse. Su questo confidiamo”. “Se la Corte di Cassazione accoglierà questa motivazione con rinvio - ha concluso il legale di parte civile - il processo si sposterà a Bologna e quindi la battaglia non finisce qui”.