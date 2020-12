A spasso senza mascherina, sorpreso dagli agenti li aggredisce (VIDEO)

Passeggiava per via Carducci senza mascherina o protezione e, una volta fermato dagli agenti, ha reagito malamente aggredendoli. E' successo nel pomeriggio di oggi, 23 dicembre. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha dato in escandescenza. Sul posto è quindi intervenuta una seconda pattuglia della Polizia Locale. Una volta calmato, è stato accompagnato nei loro uffici dove è stato denunciato a piede libero. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave.