In giro senza mascherina: otto sanzionati, di cui uno fuori casa dopo il coprifuoco

Otto persone sono state sanzionate ieri per non aver rispettato le norme sanitarie anti-covid: di queste una è stata multata perché era fuori casa durante il coprifuoco. Due di questi sono stati sanzionati dai Carabinieri, sei dalla Polizia locale. Controllate in tutto 708 persone, di cui 65 controllate dopo il coprifuoco. 72, invece, i locali sottoposti a verifica. Nessuno sanzionato.