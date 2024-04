Seduto in un cassonetto a Duino Aurisina: soccorso dal 118

DUINO AURISINA - Era seduto all'interno di un cassonetto della spazzatura davanti al Comune di Duino Aurisina, poi è stato soccorso dal 118: è successo a un senzatetto cinquantenne di nazionalità rumena che, al momento dei soccorsi, presentava difficoltà respiratorie e per questo è stato portato a Cattinara. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Sarebbe stata proprio una dipendente del Comune, nell'atto di gettare la spazzatura, a notare il malcapitato all'interno del contenitore, cosciente e in posizione seduta. Sono stati quindi chiamati i soccorsi, che lo hanno aiutato a uscire e, notando che non respirava bene, gli hanno applicato la maschera per l'ossigeno. E' stato portato a Cattinara per accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi. Non aveva con sé documenti.