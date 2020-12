Senzatetto forza la porta e va a dormire in un uno studio in ristrutturazione

Ieri mattina una persona ha notato un uomo dormire all’interno di uno studio professionale in fase di ristrutturazione in via Carli. Si è appurato che nottetempo vi si era introdotto forzando la porta con un piede di porco. E’ stato segnalato il fatto alla sala operativa della Questura che ha inviato sul posto una Volante. Una volta identificato, ricostruito l’episodio, l’uomo, uno slovacco del 1984, senza fissa dimora, è stato denunciato per tentato furto aggravato e occupazione di edificio.