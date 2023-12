Scimmie, felini e uccelli impagliati: sequestro della finanza in porto

TRIESTE - Sequestrati 24 animali impagliati nel porto di Trieste in quanto si trattava di specie protette tra cui scimmie, felini e uccelli. Un'operazione eseguita dall'agenzia delle dogane e dei monopoli con la guardia di finanza di Trieste nei giorni scorsi. Gli animali erano nascosti in un carico di masserizie tra merce varia, per un totale di 629 colli, proveniente dall’Iraq e destinato cartolarmente all'Olanda.

L'approfondito controllo ha consentito agli operatori di trovare primati, volatili e felini tassidermizzati, contenuti in quattro cartoni ben sigillati e destinati a un soggetto austriaco. Dei 34 animali scoperti, 24 esemplari rientrano tra le specie protette dalla Convenzione di Washington (Cites) ed erano privi delle relative licenze a giustificazione della loro movimentazione, per cui sono stati sottoposti a sequestro penale. Sono attualmente in corso le indagini, in collaborazione con l’organo collaterale austriaco, coordinate dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Trieste Chiara De Grassi per individuare i soggetti responsabili nei confronti dei quali, è previsto l’arresto e una sanzione pecuniaria.