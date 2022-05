Maxi sequestro in Porto: 130 chili di sigarette di contrabbando

Oltre 130 chili di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati in Porto, un carico che, se venduto sul mercato, avrebbe provocato un danno erariale pari a circa 26mila euro. Il sequestro è stato effettuato dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) e la Guardia di Finanza.

Si tratta di due diversi carichi di tabacchi lavorati esteri provenienti dalla Turchia, che erano stati occultati a bordo di automezzi aventi come destinazione il territorio nazionale e comunitario, in totale evasione dei diritti doganali e dei tributi (Accise, Dazio e IVA) previsti per tale tipologia di prodotto. I controlli sui mezzi in uscita dal porto hanno permesso di individuare all’interno di un autoarticolato diversi cartoni “anonimi”, contenenti stecche di sigarette della marca Parliament Night Blue, mai dichiarate ai fini doganali, per un totale di 80 chili di Tle.

A poche ore di distanza, i militari GdF e i funzionari Adm hanno individuato un ulteriore autoarticolato, proveniente anch’esso dalla Turchia, che trainava un rimorchio di tipo “frigo”, utilizzato per un "trasporto di masserizie", nessuna delle quali, tuttavia, necessitava di essere trasportata a basse temperature. L’anomalia riscontrata ha quindi permesso l’avvio di un’ispezione approfondita mediante scarico totale dei colli trasportati, consentendo di individuare, occultati all'interno di buste di tè in foglie per “infuso”, circa 2.150 pacchetti di sigarette marca Esse Black per un peso complessivo di oltre 50 chili lordi.

Entrambi i carichi, oltre 130 chili di sigarette, sono stati sottoposti a sequestro penale e i soggetti ritenuti responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Trieste, per il reato di contrabbando aggravato tentato di Tabacchi Lavorati Esteri.