Debora Serracchiani è la nuova capogruppo del Pd alla Camera. L'ex Presidente del Fvg ha ottenuto a suo favore 66 voti, su un totale di 93. A favore dell'avversaria Marianna Madia si sono invece espressi 24 deputati, mentre uno ha votato a favore di Barbara Pollastrini. Una scheda è stata annullata. "Ringrazio i colleghi del Partito Democratico per la fiducia e per avermi votata come capogruppo alla Camera - si legge sul post Facebook scritto dalla Serracchiani a seguito della nomina -. Una grandissima emozione e un grande onore. Grazie al segretario Letta che aperto a questa possibilità e grazie a Delrio che ha costruito un gruppo straordinario. Ci attende un gran lavoro. Avanti tutti assieme".

“Sono sinceramente contenta per l'elezione di Serracchiani" ha dichiarato la senatrice Tatjana Rojc. "E’ una bella notizia che sia lei la prima donna capogruppo Pd alla Camera perché conosco la sua capacità di lavorare senza improvvisare mai, studiando sempre, impegnandosi al massimo. E’ una promozione che confido sarà utile anche al Friuli Venezia Giulia”.

Un messaggio di auguri è arrivato anche da parte del segretario del Pd provinciale di Udine Roberto Pascolat: "Il Partito democratico friulano esprime grande soddisfazione per il prestigioso incarico affidato a Debora Serracchiani, il voto dei deputati del Pd è il giusto riconoscimento alle capacità e all'autorevolezza della nostra deputata, un abbraccio a lei da tutti noi e il nostro augurio di buon lavoro".