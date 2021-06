Serviva alcol ai minorenni: la Polizia chiude per otto giorni il Caffè Fabiani

I ragazzi sono stati trovati seduti ai tavoli, intenti a consumare bevande alcoliche. Da sabato scorso il locale in riva Grumula rimarrà chiuso per otto giorni

Ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, la Polizia di Stato ha sospeso per otto giorni la licenza del Caffè Fabiani in riva Grumula. Nei mesi scorsi sono giunte in Questura varie segnalazioni di assidui ritrovi di giovanissimi nei pressi di locale e di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Lo scorso venerdì sera personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale si è recato presso il Caffè e sono stati trovati seduti ai tavoli, intenti a consumare bevande alcoliche, cinque ragazzi che si è appurato essere minorenni. Alla vista degli operatori altri vi si sono allontanati, lasciando le consumazioni alcoliche sui tavolini. Da sabato scorso e per otto giorni l’esercizio commerciale resterà chiuso.