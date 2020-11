Serviva da bere fuori dal suo locale in via Matteotti: sanzionato titolare

Serviva da bere fuori dal suo locale, e non per asporto, così è stato sanzionato dalla Polizia locale: è successo in via Matteotti nella giornata di ieri, 16 novembre. Anche un altro locale è stato sanzionato dalla Polizia di stato per non aver ottemperato alle norme sanitarie nel corso della giornata, nella quale le forze dell'Ordine hanno controllato in tutto 11 locali. Sono state sanzionate anche 14 persone, di cui due giovani che hanno creato disturbo dopo il coprifuoco.