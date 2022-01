Servizio civile negli asili: 14 posti disponibili

C’è tempo fino al 26 gennaio alle ore 14.00 per presentare la domanda per partecipare al Servizio Civile Universale.

Il progetto “NUOVI PASSI VERSO UN MONDO NATURALE” è frutto di una co-progettazione delle Cooperative L’Arca, La Casetta e Il Guscio e ha come obiettivi:

- Il contrastare l’impoverimento delle relazioni interpersonali tra pari causate delle misure di contenimento della pandemia e supportare le famiglie in difficoltà nel sostegno dei figli confinati presso il proprio domicilio.

- La promozione del benessere dell’individuo e dei comportamenti virtuosi e in armonia con la natura e il territorio sensibilizzando le generazioni più giovani sul rispetto dell’ambiente e la sua salvaguardia

Il progetto ha una durata di 12 mesi, per un monte ore annuo complessivo di 1.145 ore.

Il compenso mensile è di 444,30 euro.

Sono disponibili 14 posti così ripartiti:

2 posti presso l’Asilo Nido Arcobaleno 1 di Via Morpurgo 7/2 – Trieste

2 posti presto l’Asilo Nido Arcobaleno 2 di Via Morpurgo 7/2 – Trieste

2 posti presso l’Asilo Nido Aziendale I Cuccioli del Leone Molo IV – Trieste

2 posti presso l’Asilo Nido L’Arca di Viale XXV Aprile 1 – Muggia

2 posti presso l’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia La Casetta di Via Besenghi 27 – Trieste

2 posti presso l’Asilo Nido Le Aiuole di Via delle Aiuole 4 – Trieste

2 posti presso l’Asilo Nido Il Nuovo Guscio di Via delle Monache 3 – Trieste

La domanda di partecipazione può essere fatta ESCLUSIVAMENTE online collegandosi al sito https://domandaonline. serviziocivile.it/

Si ricorda che per effettuare la domanda di partecipazione, l’aspirante volontario deve essere in possesso della SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale).

Per richiedere qualsiasi informazione o per avere un supporto per il processo di candidatura potete contattarci al numero 3277545004 o scu@interlandconsorzio.it.